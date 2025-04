MSB günün karesini paylaştı

Kar-kış demeden erişmesi zor olan tepelerde görev yapan Mehmetçik, görevini azim ve kararlılıkla sürdürüyor..Hem yurdunu hem de vatandaşlarını her türlü tehlikeye karşı koruyan Mehmetçik, depremde, selde, her türlü zorlukta milletinin yanında oluyor.Mehmetçik, doğal afetlerde de en ön safta mücadele ederken, MSB'den dikkat çeken paylaşım geldi..MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GÜNÜN KARESİNİ PAYLAŞTIMilli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda günün karesine yer verildi."MAVİ VATAN'A HÜKMEDEN GÜÇ BİR ARADA!"Kısa sürede gündem olan ve takdir toplayan kareye, şu ifadeler not düşüldü:"Dur Yolcu!" diyen tarihin sesiyle, Mavi Vatan’a hükmeden güç bir arada!KISA SÜREDE BEĞENİ YAĞDIMSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kısa sürede beğeni yağmuruna tutularak, "Maşallah. Allah, yar ve yardımcınız olsun." şeklinde yorumlar yapıldı.İşte o fotoğraf karesi..