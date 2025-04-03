Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon süreci 10 aydır kesintisiz devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün açıklanan ve beklentilerin altında kalan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Cevdet Yılmaz, Mart ayında yüksek gelen gıda fiyatlarında ramazan ayının etkilerinin görüldüğünü vurguladı.Dezenflasyon sürecinin 10 aydır kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Yılmaz "Tüketici enflasyonu dezenflasyonun başladığı 2024 yılı Haziran ayından bu yana 37,4 puanlık bir düşüş gösterdi." dedi.Cevdet Yılmaz'ın açıklaması şöyle;"Ekonomi programımızın temel önceliği enflasyonu düşürmektir. Güçlü siyasi ve sosyal sahiplenme ile, bütüncül bir çerçeveye sahip programımızı başarıyla hayata geçirmeye devam ediyoruz. Geçen yıl Haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci, Mart ayında da etkisini sürdürerek, 10 aydır kesintisiz olarak devam ediyor.Tüketici enflasyonu Mart ayında yıllık yüzde 38,1 seviyesine gerileyerek, dezenflasyonun başladığı 2024 yılı Haziran ayından bu yana 37,4 puanlık bir düşüş gösterdi.Aylık bazda enflasyonda 1,2 puanla en önemli paya sahip gıda fiyatlarında, Ramazan ayının etkisi görülmektedir. Hizmet enflasyonundaki katılığın kırılması devam etmekte ve hizmet enflasyonu oranında düşüş sürmektedir. Yurt içi üretici fiyatlarının da artış hızının bir önceki aya göre azalması ve yıllık üretici enflasyonunun yüzde 23,5 seviyesine gerilemesi, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet kaynaklı baskıların giderek hafiflediğini göstermektedir.Enflasyonu düşürürken aynı zamanda yatırım ortamını iyileştiren, verimliliği artıran, üretken kapasiteyi genişleten, ihracat odaklı bir makroekonomik çerçeveyle dengeli büyümeyi ve istihdam artışını amaçlıyoruz. Beklentilerin sağlıklı yönetimi ve enflasyonla mücadelede başarılı olmak adına, para ve maliye politikalarımızı etkin şekilde koordine etmeye devam ediyoruz. Dönemsel gelişmeler kısa süreli olumlu veya olumsuz etkiler yapabilir. Aslolan ise programın ana çerçevesi ve istikametidir. Son dönemde görüldüğü üzere, kısa dönemli etkilere yönelik olarak kurumlarımız gerekli tedbirleri hızla alma kapasitesine sahiptir.Güçlü ve istikrarlı bir ekonomi, kapsayıcı sosyal politikalar için koordinasyon içinde ve tüm paydaşlarla istişare ve iş birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.Enflasyonun çok daha düşük oranlara gerilediği bir ortamda; istikrar içinde büyümeyi ve sosyal refahı artırmayı hedefliyoruz. Tek haneli oranlara ulaşıncaya kadar enflasyon ile kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz."