Bakan Murat Kurum’dan boykot tepkisi: Birileri boykot çağrısı ile insanımızın alın terini hedef alıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, boykot çağrılarına Malatya’da devam eden Bakırcılar Çarşısı inşaatı ve depremzede esnaf Abdülkadir Tekgül’ün hikayesini paylaşarak tepki gösterdi. Bakan Kurum, “Birileri boykot çağrılarıyla ekonomimizi baltalamaya, insanımızın alın terini hedef almaya çalışsın. Biz 180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya'da ticaretin kalbinin attığı yer olan Bakırcılar Çarşısı da ağır yıkıma uğradı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut Genel Müdürlüğü tarafından sağlamlaştırılmış zeminler üzerine atılan temellerle çarşı, tarihi kent dokusuna uygun şekilde yeniden inşa ediliyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, boykot çağrılarına Bakırcılar Çarşısı'ndaki inşa görüntüleri ve depremzede esnaf Abdülkadir Tekgül'ün hikayesini paylaşarak tepki gösterdi. Bakan Kurum, 'Birileri boykot çağrılarıyla ekonomimizi baltalamaya, insanımızın alın terini hedef almaya çalışsın. Biz 180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız. Depremin izlerini siliyoruz. Çarşılarımızı ihya ediyoruz. Yeni ticaret alanları açıyoruz. Ekonomisi güçlü Türkiye ile inşa edilecek daha çok hayat var' ifadelerini kullandı.