CHP’de Özgür Özel’e isyan bayrağı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘aday ol’ çağrısı

Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, delegelerden imza toplayıp kurultayda çoğunluğu ele geçirebilmek için yoğun mesai yürütüyor.Çoğunluk imzasının toplanması halinde parti içi muhalefetin ortak bildiri yayımlayarak Kılıçdaroğlu'nu adaylığa davet edeceği öne sürülüyor.Kurultay'da 500'e yakın oyu bulunduğu öne sürülen Kemal Kılıçdaroğlu için dikkat çekici bir çağrı da CHP Ankara Delegesi Elmas Kübra Karaca'dan geldi.1300'ü aşkın delege arasında Kılıçdaroğlu'nu adaylığa davet eden ilk isim olan Karaca, 'Partimizin içinde bulunduğu kaosu aşmak ve güçlü bir direnç göstermek adına Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu göreve davet ediyorum.Bugün, bu deneyim ve liderliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Partimizi güvenli bir limana taşımak ve bu zorlu süreci sağduyu ve kararlılıkla yönetmek için sizi yeniden göreve çağırıyoruz' ifadeleriyle gündem oldu.Parti içi muhalif isimlerin son günlerde organize bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ön plana çıkaran paylaşımlarda bulunması da dikkat çekiyor. Bazı paylaşımlarda genel merkezin son 1,5 yıldaki politikalarına sert eleştiriler yöneltiliyor.Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağını iddia eden genel merkez kanadındaki isimlere sert eleştiriler yönelten eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç ise açıklamasında, 'Kendisinin böyle bir beyanı olmadığı halde 'Kılıçdaroğlu aday değil' dedikodusunu yayan arkadaşlar, bizi şaşırtmıyorsunuz.38. Kurultay'da da oylama ikinci tura kaldığında 'Kılıçdaroğlu çekildi' yalanını da yandaşlarınız olan sözde medya mensupları ile yaymıştınız ve sonuç da aldınız.Zafere giden her yol mubah öyle mi? Yapınız buna müsait değil ama biraz daha mert, dürüst ve ilkeli olsanız nasıl olur?' ifadelerini kullandı.