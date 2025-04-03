Mart enflasyon farkı belli oldu! Tüik kritik rakamı açıkladı

Mart enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 olurken yıllık bazda yüzde 38,1'e geriledi. Böylece yıllık enflasyon son 22 ayın en düşük seviyesini gördü.Mart'ta yıllık çekirdek enflasyon yüzde 37,42 oldu.Üretici fiyatları aynı dönemde aylık olarak yüzde 1,88 arttı. Üretici fiyatlarında yıllık artış da yüzde 23,50 olarak gerçekleşti.Mart ayında yıllık olarak en yüksek artış yüzde 80,42 ile eğitim grubunda gerçekleşti. Eğitimi yüzde 68,63 ile konut ve yüzde 46,74 ile alkollü içecekler ve tütün grubu izledi.Aylık en yüksek artış da yüzde 9,96 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bu grubu yüzde 4,94 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Eğitim grubu da aylık olarak yüzde 4,68 arttı.Mart ayında enflasyona en yüksek katkı 1,23 puanla gıda ve alkolsüz içeceklerden geldi.Endekste kapsanan 143 temel başlıktan Mart ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.