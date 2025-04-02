RTÜK Başkanı Şahin’den kanallara boykot uyarısı: Gereği yapılacak!

CHP lideri Özgür Özel’in şirazesi iyice kaydı. Özel, yolsuzluk ve terör operasyonları sonrası ‘Boykot’ çağrıları yaptı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de 'boykot' çağrılarıyla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Şahin, "Millî ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarıyla, Türkiye’nin değerleri ve kazanımları sarsılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu büyük millet; kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir. Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin, CHP'nin Ekrem İmamoğlu için çağrıda bulunduğu 'boykot' çağrılarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İşte Şahin'in açıklamaları:'BU MİLLET SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEKTİR''Millî ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarıyla, Türkiye'nin değerleri ve kazanımları sarsılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu büyük millet; kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir.Toplumda itibar kaybeden bazı çevrelerin, manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliğimizi zedeleme çabaları asla amacına ulaşamayacaktır. Millî ve manevi hassasiyetlere saygılı yayıncılığı teşvik etmeye devam edecek, ülkemizin güçlü medya yapısını koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz.'TAKİP EDİLMEKTE OLUP, GEREĞİ YAPILACAKTIR'Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır. Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkûmdur.'