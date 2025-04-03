3 aylık enflasyon farkı belli oldu! SSK ve Bağkur emeklisi için hesaplar değişti

Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak emekli zammı ve memur maaşı zamlarını etkileyen mart ayı enflasyon verisi belli oldu. Temmuz zammı için tablo yeniden şekillendi. İşte enflasyon beklentilerine göre kalem kalem maaş tablosu…Ocak ayı itibari ile SSK, Bağkur emeklisinin maaşına yansıtılan zam oranı yüzde 15,75 olarak hesaplandı. Memur emeklisi zam oranı yüzde 5,54 enflasyon farkına ilaveten yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 olarak kaydedildi.Ocak ayı zam oranlarının belli olmasıyla beraber en düşük emekli maaşı için yapılması planlanan düzenleme de gündeme geldi. 2024 yılı Temmuz ayı itibarı ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak uygulandı. Ocak ayında zam oranlarının belli olması sonrası en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Belirlenen rakam Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Öte yandan memur maaşlarına ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez enflasyon rakamlarına göre hesaplanarak zam yapılıyor. Memurlara enflasyon farkından kaynaklanan zammın yanı sıra toplu sözleşme zammı da veriliyor. Ocak 2024'te toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre, memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 49,25 oldu. Ocak 2025'te memurlara yapılan zam oranı yüzde 11,54 olarak açıklandı.Yapılan toplu sözleşme zammı sonrası memur ve memur emeklilerine 2024 yılı için ilk altı ay yüzde 15, ikinci altı ay yüzde 10; 2025 yılı için ilk altı ay yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 zam yapılmasına karar verildi.Öte yandan emekli bayram ikramiyeleri yüzde 33 zamla 3 bin liradan 4 bin liraya çıkaran kanun teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı. Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye ödemeleri zamsız olarak hesaplara yatmaya başlamıştı. Bin liralık fark ödemelerinin ne zaman yatacağına dair sorulara SGK sosyal medya hesabından cevap verdi. Yapılan açıklamada 'Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz' ifadeleri kullanıldı.SSK (4/a) kapsamında emekli aylığı alanlardan,* 17-21'i arasında maaşını alanlara 3 Nisan'da,* 22-26'sı arasında maaşını alanlara ise 4 Nisan'da ödeme yapılacak.Bağ-Kur (4/b) emeklilerinin ödemeleri de 4 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.Emekli Sandığı (4/c) kapsamındaki emeklilerin hesaplarına ise ikramiye farkları 5 Nisan'da aktarılacak.SGK tarafından duyurulan takvime göre emekliler, belirlenen tarihlerde fark ödemelerini hesaplarından temin edebilecek.Türkiye İstatistik Kurumu yarın saat 10:00'da mart ayı enflasyon verilerini duyurdu. Geçtiğimiz ay şubat enflasyonu yüzde 2,97'lik beklentileri geride bırakarak yüzde 2,27 olarak açıklandı. Aylık enflasyon ocak ayında yüzde 5,03 olarak kaydedildi.Bu veriler doğrultusunda şubat ayında maaşlara etki edecek enflasyon tablosu şu şekilde hesaplandı:Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 olarak açıklanmıştı. TÜİK tarafından bugün açıklanan verilere göre, aylık enflasyon yüzde 2,46 ile beklentilerin altında geldi.Yıllık enflasyon ise yüzde 38,1'e geriledi.Mart ayı enflasyonuna göre maaş hesabı şu şekilde:Toplam enflasyon: Yüzde 10.06Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 3.837. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5Toplam kümülatif zam: Yüzde 9.03Emekli zamlarına ilişkin nihai veriler nisan, mayıs, haziran aylarında açıklanacak TÜFE rakamlarına göre belirlenecek.Açıklanan rakamlar doğrultusunda %3.83 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki %5 ilave edilmesi halinde toplam %9.03 kümülatif zam meydana geleceği hesaplanıyor.