MSB paylaştı! Kahraman askerlerimizin zorlu görev koşulları

Mehmetçik, görevini azim ve kararlılıkla sürdürüyor..Hem yurdunu hem de vatandaşlarını her türlü tehlikeye karşı koruyan Mehmetçik, kar-kış demeden erişmesi zor olan tepelerde görev yapıyor.Depremde, selde, her türlü zorlukta milletinin yanında olan Mehmetçik, doğal afetlerde de en ön safta mücadele ediyor.Vatan savunmasında zorlu koşullara da göğüs geren Mehmetçik, öyle ki karlı dağlarda, sırtlarında yükleriyle gözlerini bile kırpmıyorlar.Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin karada faaliyetini içeren bir görüntü paylaştı.Kısa sürede gündem olan ve takdir toplayan kareye, şu ifadeler not düşüldü:Güçlü ve korkusuz…Diğer yandan MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.İşte o fotoğraf karesi...