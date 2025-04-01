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Marmaris’te fırtına etkili oldu! Tekneler battı, kıyıya sürüklendi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan fırtına, özellikle İçmeler Mahallesi’nde hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar, denizde maddi hasara neden oldu.

Ekleme: 1.04.2025 - 16:35 Güncelleme: 1.04.2025 - 16:39 / Editör: Fehmi Öztürk
Marmaris’te fırtına etkili oldu! Tekneler battı, kıyıya sürüklendiİçmeler Limanı'nda bağlı bulunan küçük bir motoryat, şiddetli fırtına nedeniyle su alarak battı. Aynı bölgede demir ipi kopan küçük bir yelkenli tekne ise kıyıya sürüklenerek karaya oturdu. Olayda can kaybı yaşanmazken, teknelerde ciddi maddi hasar oluştu.

Gece boyunca etkisini sürdüren fırtına, sabah saatlerinde hızını kaybederek yerini sağanak yağışa bıraktı. Bölgede denizciler ve teknelere ait işletmeler günün ilk ışıklarıyla birlikte hasar tespit çalışmalarına başladı.

Marmaris’te fırtına etkili oldu! Tekneler battı, kıyıya sürüklendi

Meteoroloji yetkilileri, bölgede olumsuz hava koşullarının gün boyu aralıklarla devam edeceği uyarısında bulundu.