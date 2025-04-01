Marmaris’te fırtına etkili oldu! Tekneler battı, kıyıya sürüklendi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan fırtına, özellikle İçmeler Mahallesi’nde hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar, denizde maddi hasara neden oldu.