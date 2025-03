Bakan Bolat'tan enflasyon açıklaması: Yazın gerileme hızlanacak

Ticaret Bakanı MÜSAİD Geleneksel İftar Programı'da önemli açıklamalarda bulunarak 'Yazın enflasyondaki gerileme biraz daha hızlanacak. Ve gerek enflasyondaki gerileme gerekse finans maliyetlerindeki gerilemeyle beraber hem istikrar hem istikrar içinde dengeli büyüme göreceğiz. Zaten büyüme rakamı da açıklandı. Milli gelirimiz 1 trilyon 322 milyar dolara yükseldi' ifadelerini kullandı.'Ticaret Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Lokantası'na soruşturma açtı' haberi hakkında açıklama yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Dün bir haber çıktı. Güya 'Ticaret Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Lokantası'na soruşturma açtı' diye sosyal medyada köpürttükleri bir haber. İşin aslı şudur; Tüketicinin Koruması Genel Müdürlüğü diye bizim bir genel müdürlüğümüz var. Bunun görevleri arasında sahte reklamlarla, örtülü reklamlarla mücadele diye de kanuni bir görevi var, kanun maddesine dayanan.Ve bu görevini yaparken de tarafsız ve bağımsız bir kurum olmak açısından yine kanunla belirlenmiş bir reklam kurulu var. Bu tarafsız olan kurumun içinde 19 üye var. Bizim Bakanlığımızdan sadece 2 kişi var. Genel müdürümüz ve genel müdür yardımcısı 2-3 tane daha bakanlık üyesi var. Gerisi STK'lar, Türkiye Eczacılar Birliği, Barolar Birliği, Tabipler Birliği, bunun gibi STK'lardan YÖK var. Temsilcilerinden oluşuyor. Bir tanesi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin temsilcisi. O reklam kurulunun üyesi. İddia şu; Vedat Milor isimli bir yiyecek içecek gurmesi, genelde lüks yerlerde teftiş yapar ve kent lokantasına gitmiş. Orada yemek yemiş. 'Çok ucuz' Ne güzel biz bundan mutluluk duyarız. Ama YouTube sayfasında bununla ilgili örtülü reklam yapıyor şeklinde CİMER'den şikayet gelmiş, reklam kurulunun sekreteryasına. Sekreterya da bununla alakalı kendisi bir dosya hazırlıyor ve diyor ki, ilgili daire başkanı da görüp imzalıyor ve 5 Mart Çarşamba günü Vedat Milor'e bilgi almak için 'Siz bu YouTube hesabınızda örtülü reklam yaptınız mı?' diye soru soruyor.Kent lokantasına değil Vedat Milor'e soruyor. Vedat Milor YouTuber ya YouTube'dan para kazanıyor. Böyle binlerce YouTube'dan para kazanan influencerlar var. 6 Mart günü bir araya geliyorlar. 'Biz bunu nasıl bir mağduriyet ve büyük reklam operasyonuna çeviririz' diye kendi besledikleri yandaş bir sosyal medya üzerinden, cuma sabahı haber köpürtmeye çalışıyorlar. 'Ucuz yemek verdiği için kent lokantasına soruşturma açtı Ticaret Bakanlığı' diye. Bir kere dosyayla ilgilenen bağımsız bir kurul reklam kurulu ve onu sekreteryası.Ve bu sekreteryanın içinde İBB temsilcisi de var. Ve de şahsa, Vedat Milor. Niye? YouTube'dan para kazanıyor. Reklam karşılığı işler yapan influencerlar var. Bunla alakalı bir soru soruyor. Bilgi istiyor. 'Sizin hakkınızda böyle şikayetler geldi CİMER'e, bunun için ne diyeceksiniz' diye. Bunu kamufle edip bir algı her zaman en iyi bildikleri şey yalan, takiye, algı, reklam olduğu için bir mağduriyet edebiyatına döndürmeye çalışıyorlar. İşte ben de buradan cevap vermiş oluyorum açıkça. Olayın bütün aslı astarı budur. Orada sadece gelecek bilgiye göre reklam kurulu, muhtemelen de 'Herhangi bir incelemeye gerek yoktur' da diyecektir de. Onu bilemem. Reklam Kurulu'nun işine karışamayız. Ama olay bundan ibaret' şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının Türkiye'de yaptığı binlerce aşevleri, sosyal tesisler, lokantalar görmüş bir nesil olduklarını ifade eden Bolat, 'Onun için İstanbul'da kaç tane kent lokantası var biliyor musunuz? 17 tane. 6 tanesi Avrupa yakasında, 11 tanesi Asya veya o şekilde. Toplam 17. İstanbul'da 31 bin 268 de lokanta var. Biz halkımızın Kent Lokantaları'nda hizmet almasından gocunmayız. Tam tersine halkımıza yapılacak bütün güzel sosyal hizmetlerden kıvanç duyarız, alkışlarız.Bu anlamda bizim hükumetimiz bu sene, 5 buçuk milyon vatandaşımıza sosyal yardım çalışması olarak, 600 milyar TL bütçe tahsis etti. Her ay düzenli olarak veriyor 5 buçuk milyon vatandaşımıza, 600 milyar. Türkiye bütçesinin 12 trilyon olduğunu düşünün. Rakam 20'de 1'İ oluyor aşağı yukarı. Bunun için Vedat Milor'e 'Sen örtülü reklam yaptın mı' diye bir soru soruldu diye. Burada kahramanlık çıkarmaya çalışmak, belediye icraatlarına yönelik soruşturma açıldı diye abartmak tamamen acizliktir. Çünkü bir yıllık bütçe, 7-8 bakanlıktan daha fazla olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hiçbir şey yapılmadığını herkes görüyor. Ortada köprüler, yollar, viyadükler. Herkes yaşıyor bu şehirde, görüyor' diye konuştu.Bakan Bolat, '800 yıl boyunca bu topraklarda en büyük 2 yıkıcı depremi yaşadık. 11 vilayetimiz ağır bir yıkıma uğradı. 53 bin canınız şehit oldu. Aradan 2 yıl geçti. Bu 2 yılda yaraların, hasarların yüzde 60'ından fazlası tamamlandı. 201 bin aile hak sahibi olarak konutlarına, iş yerlerine kavuştu. Yıl sonuna kadar da 453 bin aile kavuşmuş olacaklar. Ve 2,6 trilyon lira bir parasal harcama yaptık. Bu parasal harcamada 75 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediyoruz. Ama tabii ki bazı alanlarda sabır, fedakarlık ve dayanışma göstermemiz gerekiyordu.Bu yıl sonundan sonra deprem harcamalarımız asgariye düşmüş olacak ve ortaya çıkacak kaynak imkanı, emeklilerimiz için, işçilerimiz, çiftçilerimiz, esnafımız için, girişimcilerimiz, KOBİ'lerimiz için çok daha fazla kullanılacak. Bütün dünya gibi biz de enflasyonla savaştık. Ve enflasyonla geçen mayıs ayında yüzde 75 buçuğa kadar yükselen TÜFE enflasyonu. Aradan 9 ay geçtikten sonra yüzde 39'a gerilettik. Ve gıdada yüzde 35'e gerilettik. TÜFE'de son 20 ayın, gıda ürünlerinde de son 3 yılın en düşük rakamlarına geriledik. Allah'ın izniyle hep birlikte göreceğiz. Yaza doğru gerileme olacak. Yazın enflasyondaki gerileme biraz daha hızlanacak.Ve gerek enflasyondaki gerileme gerekse finans maliyetlerindeki gerilemeyle beraber hem istikrar hem istikrar içinde dengeli büyüme göreceğiz. Zaten büyüme rakamı da açıklandı. Milli gelirimiz 1 trilyon 322 milyar dolara yükseldi. 2020'de kaçtık biliyor musunuz? 717 milyar dolardık. 700 üstüne 5 milyar dolar milli gelir artışı olmuş. Kişi başına milli gelirde 2020'de 8 bin 500 dolarken, 2024'te 15 bin 443 dolara yükseldi. Dünya Bankası diyor ki; 'Bir ülkenin milli geliri 14 bin doların üzerinde ise üst gelir ülkeler ligine girer'. Türkiye 2024 yılı milli geliriyle dünyada üst belirli ülkeler ligi grubuna girdi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hizmet ihracatımızda da yine Ocak ayı rakamında yüzde 7,1 artışımız var. Hedefimiz, sene başında hedeflediğimiz, 390 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı dövizi kazanmaktı. Bu hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız' dedi.Bakan Bolat, 'Şimdi Ocak, Şubat'ta doğal gaz fiyatları dünyada artış gösterdi. Ciddi artış. Ağır da kış yaşadık. Bölgemizde ve Türkiye'mizde. Doğal gaz faturamız Ocak, Şubat'ta 1,5 milyar dolar arttı ithalatta. Bu da bizim dış ticaret açığımızın da bir miktar artmasını sağladı. Ama Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz'da doğal gaz faturamız ısınmak için olmayacak. Bu öyle takvim etkileri dış ticaret rakamlarını etkileyebilir. Ama önemli olan Türkiye'nin döviz sorunu yaşamadan dış ticaret açığını dengelemesi, cari işlemler açığını hizmet ihracatındaki artılarla azaltması. 62 milyar dolar hizmet ticaretinde fazla veriyoruz arkadaşlar.115 milyar dolar hizmet ihracatı yaptık ve 62 milyar dolar fazlamız oldu. Bununla da ne yaptık? Dış ticaret açığını büyük ölçüde kapatıp cari işlemlerde Mayıs 2023'te 57 milyar dolar olan cari açığı Aralık 2024'te 19 ayda 9,9 milyar dolara düşürmüş olduk. Dış politikada büyük başarı var. Terörle mücadelede büyük bir başarı var. Terörsüz Türkiye'nin temelleri atılıyor. Son 7-8 yılda görüyorsunuz memleketimizde huzur her yerde. Terörden çok canımız yanmıştı, 40 sene boyunca. Ülke ekonomisinin büyümesini, dış ticaretin gelişmesini, istihdamının gelişmesini sizlerle paylaştık' ifadelerini kullandı.