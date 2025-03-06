TIR ile midibüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde gerçekleşen kaza, dün saat 17.30 sıralarında Kebir Mahallesi Deniz Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi.İ.Y.'nin kullandığı TIR, frenlerinin boşalması nedeniyle kontrolden çıkarak, kavşaktaki ışıkta bekleyen M.Ö.'nün (46) kullandığı tur midibüsüne arkadan çarptı.Kazada TIR sürücüsü İ.Y. ile midibüste bulunan yabancı uyruklu Xıe Tao (42), Lıo Hong (62), Lıu Wendong (57), Jıang Yıwen (61) hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi.5 yaralı ilk müdahale sonrası ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.