Ekrem İmamoğlu, sahte diploma soruşturmasında ifade vermeye başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.Ekrem İmamoğlu, üniversite diploması ile ilgili usulsüzlük iddialarına yönelik bugün ifade verecek. İşte dakika dakika yaşananlar:İFADE VERME İŞLEMİ BAŞLADI!09.25 - Ekrem İmamoğlu, üniversite diploması hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne geldi.08.30 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite diploması ile ilgili usulsüzlük iddialarına yönelik bugün ifade verecek."SAHTE DİPLOMA" SORUŞTURMASINDA YÖK RAPORUNUN DETAYLARIİmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan raporda, "YÖK'ün sırasıyla İstanbul Teknik, Trakya ve Marmara üniversitelerine 1988, 1991,1992 yıllarında gönderdiği cevabi yazılarda, KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin resmen tanınan bir yükseköğretim kurumu olduğuna yer verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMAİstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yazısı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının yazılarının üniversiteye ulaştığını bildirdi.