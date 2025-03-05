Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Cengiz oyunu! İlk-orta ve lise hayatını uzun uzun anlattı: Usulsüz geçişi bir cümleyle geçiştirdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta eğitim gördüğünü ve 1990'da İstanbul Üniversitesi'ne yatay ve dikey geçiş yapmasının imkansız ve bu nedenle üniversite diplomasının sahte olduğunu iddiaları gündeme gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının geçerliliğinin incelenmesi için Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) müzekkere yazmış ardından Ekrem İmamoğlu hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma başlatmıştı.Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu bugün 09:00'da ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. İmamoğlu, diplomasına ilişkin 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verdi.Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık 1 saat süren savcılık ifadesi ortaya çıktı. İlk, orta ve lise hayatından uzun uzun detaylı bir şekilde anlattı. Hatta İmamoğlu, okul hayatında oynadığı futboldan bile bahsetti. İmamoğlu ifadesinin devamında, 'Üniversite sınavında aldığım not olarak KTÜ işletme fakültesine girme arzumu ailem ısrarla kabul etmedi. İnşaat mühendisliği okumamı, işimiz ile ilgili böyle bir okulda okumamın doğru olacağı yönünde taleple karşı karşıya kaldım. Tercihlerimi bu yönde yaptığımdan ötürü puanımın yetmediği, İnşaat Fakültelerine girememiştim' dedi.İmamoğlu, daha sonra Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesinde İnşaat Fakültesinde okumak için gittiğini ancak Kıbrıs'a gittiğinde, Girne Amerikan Üniversitesi İşletme bölümünü çok beğendiği için oraya kayıt yaptırdığını anlattı. İfadesinin devamında, 'Benim eğitim yaşamım ile ilgili İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezuniyetim sonrası İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü, Personel Yönetimi Yüksek Lisans Bölümü sınavını kazandım.Yoğun iş yaşamımdan dolayı 2 ders verdiğim bu bölüme devam edemedim. 2010'lu yıllarda geçmişe dönük af çıktığını öğrendiğim esnada geri dönerek insan kaynakları üzerine yüksek lisans programımı da bitirmiş oldum' şeklinde konuştu.İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişiyle alakalı Ekrem İmamoğlu, 'Geçiş sürecim ile alakalı 1989 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yapanları duymuştum. Bende 1990 yılında geçiş ilanlarını takip ederek başvurumu yaptım. Başkaca söylemek istediğim bir husus yoktur 'diyerek adeta hiçbir bilgi vermedi. İmamoğlu'nun Üniversiteye geçişindeki sır perdesi henüz aralanmış değil.