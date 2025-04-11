CHP'nin şaibeli kurultayında yeni gelişme: 552 kişi radara girdi! Tek tek inceleniyor

Yüzlerce delege oyunun para, hediye ve makammevkii karşılığı satın alındığı iddialarıyla şaibe karışan CHP 38. Olağan Kurultayı'na yönelik başlatılan soruşturma derinleşiyor.Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 3 Nisan 2025 Perşembe günü hem SGK'ya hem de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne daha önce talep edilen bilgi ve belgelerin ivedilikle raporlanması için bir yazı daha gönderdiği öğrenildi.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden, şüphelilerin 1 yıllık süreçteki tüm tapu kayıtlarının temin edilmesi istendi. SGK'ya gönderilen yazıda ise şüphelilerin akrabaları ile yakın çevresinin, belediyeler ile belediyelere hizmet veren şirketlerde işe girip girmediğinin araştırılması talep edildi.İki kuruma da gönderilen yazıda, söz konusu bilgi taleplerinin mart ayında yapıldığı, ancak hâlâ yanıt alınamadığı belirtilerek, gerekli belgelerin en kısa sürede ulaştırılması istendi.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, "Yazımız ekinde kimlik belgeleri gönderilen 65 kişi ile bu kişilerin 1. ve 2. derece yakınları olmak üzere toplamda 552 kişinin, '1 Ağustos 2023 ile 1 Ağustos 2024 tarihleri arasında aldıkları ve sattıkları tüm tapu kayıtlarının temin edilerek ivedi olarak cumhuriyet başsavcılığımıza gönderilmesi hususunda gereği bilginize rica olunur' denilerek yazılan yazımıza bugüne kadar cevap verilmediği görülmekte, ilgili sayılı yazımızın akıbetinin araştırılarak ivedilikle cevap verilmesi hususunda gereği bilgilerinize rica olunur" ifadeleri yer aldı.Başsavcılık tarafından SGK'ya da benzer bir yazı gönderildiği görüldü.Bu kuruma iletilen yazıda ise şüphelilerin 1., 2., 3. ve 4. derece akrabaları, eşinin akrabaları ve yakın çevresinin 1 Ekim 2023 tarihinden bu yana belediyelerde ya da belediyelere hizmet veren özel şirketlerde işe başlayıp başlamadığına ilişkin bir kez daha rapor talep edildi.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne iletilen yazıda olduğu gibi bu talebin de ilk olarak mart ayında iletildiği ve henüz cevap verilmediği vurgulanarak, "İlgili sayılı yazımızın akıbetinin araştırılarak ivedilikle cevap verilmesi hususundaki gereği bilgilerinize rica olunur" denildi.