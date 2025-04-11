23 ilde operasyon: 105 terör örgütü mensubu yakalandı
Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada son operasyona dair detayları paylaştı. Buna göre 23 ilde yapılan operasyon kapsamında 105 terör örgütü mensubu gözaltına alındı.
Türkiye genelinde huzur ve güvenlik için yapılan operasyonlar sürüyor.
Güvenlik güçleri, suça ve suçluya göz açtırmıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da gün gün, yapılan operasyonlara ilişkin X hesabından bilgi veriyor.
Bu kez 23 ilde, DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik operasyon yapıldı.
Yapılan operasyonun detaylarına ilişkin Yerlikaya şöyle dedi:
105 KİŞİ YAKALANDI
23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 105 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.
Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için terör örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam ediyor.
OPERASYON YAPILAN İLLER TEK TEK TEK SIRALANDI
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucu; Aksaray, Ankara, Batman, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Adana, Hatay, İstanbul ve Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.
ÇOK SAYIDA METARYEL ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlar sonucunda; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimiz ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.