Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Mersin, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Çorum dışındaki tüm bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Kahramanmaraş, Adıyaman, Bitlis, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güney yönlerinden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği belirtildi. Ancak Güney ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda rüzgarın hızının zaman zaman 30 ila 70 km/saat arasında değişerek kuvvetli esmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış ve fırtına beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.Bu arada Meteoroloji kuvvetli yağış beklenen 6 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kahramanmaraş, Adıyaman, Bitlis, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olacağı beklendiğinden vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olmaya davet edildi.Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Afyon, Denizli, İzmir, Muğla, Adana, Antalya, Hatay, Ankara, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Bolu, Karabük, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt, Şanlıurfa.Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Afyon: Akşam saatleri ile yarın öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Denizli: Akşam saatleri ile yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.İzmir: Akşam saatleri ile yarın öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Muğla: Akşam saatleri ile yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Adana: Aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Antalya: Aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Hatay: Aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Ankara: Akşam saatleri ile yarın öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Eskişehir: Akşam saatleri ile yarın öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Konya: Akşam saatlerinde batısı ile yarın öğleden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Nevşehir: Akşam saatlerinde sağanak yağışlı.BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMUBolu: Aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Karabük: Akşam saatleri ile yarın öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Sinop: Yarın sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Zonguldak: Aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Amasya: Yarın sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Artvin: Aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Samsun: Aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Trabzon: Aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Erzurum: Aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Kars: Aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Malatya: Aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Akşam saatlerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak.Van: Aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Diyarbakır: Aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Gaziantep: Akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Siirt: Aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak.Şanlıurfa: Akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.