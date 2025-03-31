Bıçaklı kavgada kan aktı! Ölü ve yaralılar var

Çorum'da yaşanan olayda; M.D., arkadaşı Nurettin Biçer'i (33) yanına alarak daha önce çalıştığı restorana gitti. Restoranda M.D. ile işletme sahibi H.R.T. (56) ve oğlu İ.T. (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.D. ve Nurettin Biçer bıçakla yaralanırken, olaya karışan restoran sahibinin yakını H.T. (55) ve oğlu A.T. (27) ise darp sonucu yaralandı.Çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Nurettin Biçer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kavgaya karışan şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.