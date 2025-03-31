Bahar ayında 'kar' sürprizi! Her yer beyaza büründü

Antalya'da etkili olan yağış, yükseklerde kendini kar olarak gösterdi.Akseki - Seydişehir yolunda 1825 metre rakımlı Alacabel'de hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi ile birlikte yaklaşık 10 kilometrelik mesafede kar yağışı etkili oldu.Bölgede yoğun ve etkili olan kar yağışı ile birlikte karayolları ekipleri iş makinesi ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı. Alacabel'de kar kalınlığı yer yer 20-30 santimetreye ulaştı.Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise yollarda kaldı. Karayolları ekiplerinin kar temizleme çalışmalarının ardından ise yolda kalan araçlar yoluna devam etti. Kar yağışının başlaması ile birlikte Akseki Bölge Trafik ve Akseki İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yolda güvenlik önlemleri aldı.