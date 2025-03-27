Tarihi karar! Artık kadınlar da askere gidecek

Danimarka'da gündem olacak bir karar alındı. Danimarka'da kadınlar askere yalnızca gönüllü olarak gidebilirken, 18 yaş üstü erkekler için zorunluydu.Danimarka tarihlerinde ilk kez kadınları zorunlu askerliğe dahil etmeyi ve askerlik süresini uzatmayı planladıklarını duyurdu. Çarşamba günü yeni planlarını açıklayan Danimarka Başbakanı Frederiksen, bu kararın 'tam bir cinsiyet eşitliği sağlayacağını' söyledi.Norveç ve İsveç'in ardından Danimarka, bunu yapan üçüncü Avrupa ülkesi olacak. Geçtiğimiz yıl askere giden 4 bin 700 kişinin çeyreği kadındı. Mevcut koşullarda 4 ay olan askerlik süresiyse erkekler ve kadınlar için 11 aya çıkarılacak. Yaklaşık 6 milyon nüfuslu ülkede, 9 bini profesyonel 20 bin asker bulunuyor.