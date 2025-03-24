İBB'ye yolsuzluk operasyonunda yeni gelişmeler! Rüşvet veren itirafçı anlattı: “Ekrem İmamoğlu çetesinin eline düştüm...”

Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk ağında rüşvet çarkı belgelendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasına giren bomba ifade, şebekenin nasıl çalıştığını ortaya koydu. 21 Kasım 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na rüşvet verdiğini belirterek itirafçı olmak istediğini belirten Uğur G., İmamoğlu çetesinin eline nasıl düştüğünü anlattı.2016-2017 yıllarında Beylükdüzü'nde bulunan arsasını Gül İnşaat isimli firmaya kat karşılığında verdiğini belirten Uğur G., firmanın sahipleri Ali Gül, Zafer Gül ve Osman Gül inşaat devam ederken konut olarak gözüken yerleri iş yerine çevireceklerini, bunun için belediyeye rüşvet verilmesi gerektiğini, bu rüşvetin yarısının da kendisinin vermesi gerektiğini söylediklerini anlattı.Başta rüşvet vermeyi kabul etmediğini belirten Uğur G., "Rüşvet tutarı 15 milyon liraydı. Ancak daha sonra benim arsamı kat karşılığı vermeme aracılık eden eski Gürpınar Belediye Başkanı V.K. benimle görüştü. Bende ısrar ve ricasını kıramadım. Görüşme yapmak için ADM iş merkezine Zafer Gül ile birlikte gittim. Burada şimdi Beylikdüzü Belediye Başkanı olan o dönem ise Ekrem İmamoğlu'nun yardımcısı Murat Çalık ile görüştük.Rüşvet işlerini o takip ediyordu. Benden 15 milyon lira para istedi. Ben de vermeyeceğimi yineledim. Masadan kalkmak istedim. Bana, 'Buradan çıkarsan bir daha giremezsin.' dedi. Ben de 'Babanın malı değil burası. Geldiğimde beni alma, bak bakalım neler oluyor?' dedim. Murat Çalık'ın odasının karşısında Ekrem İmamoğlu'nun odası bulunuyordu.Tartışma seslerini duyunca İmamoğlu dışarı çıktı. Sinirli bir şekilde, 'Ne oluyor?' dedi ve gitti. Zafer Gül ve Murat Çalık'ın ısrarı üzerine ben ve Gül İnşaat olarak senet vermeyi kabul ettik. Ofisimde imzaladığım senetleri Zafer Gül'e verdim." dedi.Senetlerin gözaltına alınan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'te olduğu, ödemeyi ona yapmaları gerektiğini öğrendiğini anlatan itirafçı, o dönemki avukatı ve Zafer Gül ile birlikte Fatih Keles'e 2 dairenin parasının ödediklerini, kalan senetler için de 13 daire verme konusunda anlaştıklarını söyledi.Murat Çalık'ın isteği üzerine dairelerin İmamoğlu'nun şirketinde sıvacı olarak sigortalı çalışan ve kısa sürede orantısız şekilde zenginleşen Adem Soytekin'e ait Asoy İnşaat isimli firmasına devrettiklerini anlattı.Gül İnşaat'ın daire vermediğini sadece kendisinden daire alındığını öğrendikten sonra Murat Çalık ile görüşüp daireleri geri istediğini ancak iade etmeyeceklerini söylediğini anlatan Uğur G., "Daha sonra Adem Soytekin ile görüştüm, yanında Ekrem İmamoğlu'na ait şirketlerin genel müdürü Tuncay Yılmaz da vardı.Adem Soytekin'den de dairelerimi istedim bana, 'Ne dairesi vereceğim kardeşim?' deyip masadan kalktı gitti. Dairelerimi geri almak için mücadele ettim. Bu süreçte tehdit edildim, kiralık katil tutulduğunu öğrendim. Gerek CİMER üzerinden, gerekse de adli mercilerde hakkımı aradım ancak sonuç alamadım." dedi.Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adem Soytekin'in şirketiyle ilgili alınan MASAK raporunda itirafçının verdiği bilgiler doğrulandı.TAKBIS Tapu kayıtlarında yapılan araştırmalarda, Uğur G.'ye ait dairelerin ASOY İnşaat firmasında olduğu görüldü. Şirketin bankacılık işlem kayıtlarında ise şirketten herhangi bir para transferi de yapılmadığı tespit edildi.İki dairenin rüşvetini aldığı belirtilen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, sorgusunda Uğur Güngör'ü ve Zafer Gül'ü tanımadığını öne sürdü. MASAK raporu da gösterilen Keleş, gayrimenkuller ile ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.