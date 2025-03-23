İzmir Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerinde çıkan yangın

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan üç katlı bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bugün saat 10.30 civarında İzmir'in Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı Kestelli Caddesi'ndeki üç katlı bir giyim mağazasında henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın başladı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hızla itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesiyle yangın, diğer binalara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle binanın 2. ve 3. katlarında maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.