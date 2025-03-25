Ankara’dan ABD’ye 7 kritik mesaj

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ve yarın Vaşington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer ABD'li yetkililerle görüşecek. Ziyaret, Trump Yönetimi döneminde gerçekleştirilen ilk ikili ziyaret olacak. Görüşmelerde, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinde atılabilecek stratejik adımların ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıklarının ele alınması öngörülüyor.CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde çalışmalara başlanmasının ve Türkiye'nin F-35 programına dönüş sürecinin yeniden ele alınmasının önemini vurgulaması beklenen Bakan Fidan'ın savunma sanayiinde tedarik süreçlerinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini kaydetmesi bekleniyor. Fidan'ın Savunma sanayiinde iş birliği gibi konuların jeopolitik gerçeklerle uyumlu bir mecraya sokulması gerektiğini hatırlatması; bu tip adımlar sayesinde ticaret hacminde 100 milyar Dolar hedefine ulaşılması için somut ilerleme sağlanabileceğini belirtmesi öngörülüyor.Ayrıca, Ukrayna ve Filistin'deki durum ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel gelişmeler ve bu bağlamdaki işbirliği imkanları değerlendirilecek. Fidan, görüşmelerde; Türkiye'yi ilgilendiren bölgesel meseleler bağlamındaki görüş ve beklentileri iletecek. Bu çerçevede, Türkiye'nin Suriye'nin istikrarına ve bütünlüğüne yönelik desteğini vurgulayacak. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine değinecek, insani yardımlar ve yeniden inşa konularında Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini kaydedecek. Fidan, DEAŞ'la mücadele ve kampların güvenli yönetimi konusunda eşgüdüm yapılması gerektiğini ifade edecek. 'SDG' çatısı altındaki PKK/YPG unsurlarının tasfiyesi başta olmak üzere, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine değinecek.Fidan'ın, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönündeki diplomatik çabaları savaşın en başından beri savunduğunu hatırlatarak, ateşkes konusunda ABD'nin öncülüğünde devam eden girişimleri desteklediğini ve katkı sağlamaya hazır olduğunun altını çizmesi bekleniyor. Fidan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaşması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgulayacak. ABD'nin İsrail üzerindeki etkisini kullanmasının önemine değinmesi öngörülüyor.Türkiye-ABD ilişkilerinde 2024 yılında olumlu bir ivme yakalandı. 20 Ocak 2025 tarihinde göreve başlayan Trump Yönetimiyle de bu ivme sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 16 Mart 2025'te Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, Rubio ile 14 Şubat 2025 günü 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Fidan'ın 7-8 Mart 2024 tarihlerinde Vaşington'u ziyareti kapsamında, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının yedinci turu düzenlendi. Türkiye-ABD Terörizmle Mücadele İstişareleri 22 Nisan 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. ABD'den 40 adet F-16 Viper talebine ilişkin Kongre bildirim süreci 11 Şubat 2024'te tamamlandı ve ABD ile Türkiye arasında tedarike dair niyet mektubu, 3 Haziran 2024 tarihinde imzalandı.