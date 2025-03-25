İmamoğlu o fotoğrafları görünce sus pus oldu! Örgütün şeması ortaya çıktı

İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili kararda ilginç detaylar yer alıyor. Kararda İBB içindeki yolsuzluk şebekesinin işleyişi ve görevlendirmeler detaylı bir şekilde anlatılıyor. İşte tutuklama kararından ilginç başlıklar:ÖRGÜTÜN BAŞI İMAMOĞLUİmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan ve kendisine tabi kişileri, İBB Başkanı olduktan sonra belediyenin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği belirtiliyor.ÖRGÜTÜN ANA YÖNETİCİLERİKararda, Medya AŞ Genel Müdürü Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Genel Müdürü Fatih Keleş, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız, İmamoğlu İnşaat ile SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz “örgüt yöneticisi” olarak geçiyor.DÖRT KASA VE ANA KASAFatih Keleşle bağlantılı olan ve ‘sıvacı'lıktan milyarderliğe adım atan Âdem Soytekin ile işadamı Ali Nuhoğlu, ayrıca Murat Ongun ile bağlantılı Hüseyin Köksal ile yurtdışına kaçan Emrah Bağdatlı'nın örgütün ‘dört kasası' olduğu belirlendi. İmamoğlu'nun “gizli kasası” ise Âdem Soytekin…HERKESİN BİR GÖREVİ VARFatih Keleş'in yaptığı yapıda iş adamlarına ihalelerde ayrıcalıklar tanındığı, rüşvet veya irtikap neticesinde elde edilen gayrimenkullerin bu iş adamlarının üzerine verildiği belirtiliyor. Yine Keleş belediyeden alacaklarını tahsil etmek isteyen iş adamlarından “komisyon” adı altında paralar aldığı aktarılıyor. Toplanan paraların örgüt lideri İmamoğlu'nun ortağı olan şirketler üzerine aktarıldığı kaydedildi.MERKEZ: İMAMOĞLU İNŞAATKararda, yöneticiliğini Ertan Yıldız'ın yaptığı yapıda ise farklı belediye sınırlarında kalan bazı iş insanlarını para vermeye zorladıkları, para vermeyenlere idari yaptırımlar uyguladıkları ifade ediliyor. Belediye iştiraklerinden ödeme alan iş adamlarının Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaatlara para aktarımı yapıldığı vurgulanıyor.HAYALÎ İHALE ENFLASYONUSulh ceza hâkimliğinin kararında “İmamoğlu liderliğinde, yöneticiliğini şüpheli Murat Ongun'un yaptığı Medya AŞ ve Kültür AŞ üzerinde yakın çevresi aracılığıyla birçok ihaleye fesat karıştırıldığı, hayalî ihaleler ile kamu kurumu zararına dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştiği, naylon faturaların kesildiği” şeklinde tespitler yer alıyor.TEK İHALELİK ŞİRKETLERKarar yazısına göre, Murat Ongun'un yöneticiliğini yaptığı yapıda ise, hayalî ihaleler yapılırken, milyonlarca liralık naylon fatura kesildiği tespiti yapılıyor. İhaleleri sadece kendilerine yakın kişilerin almasını sağlarken, bazı şirketlerin sadece tek işlik olarak kurulduğu belirtiliyor. Bazı şirketler de sadece naylon fatura kesmek için kurulmuş.HANIM AĞA: FATOŞ AYIKKararda detaylı olarak anlatılan bir diğer olayın kahramanı ise Fatoş Ayık… Fatoş Ayık yapının en önemli ayaklarından birini oluşturuyor ve “Hanım Ağa” olarak biliyor. Fatoş Ayık, Medya AŞ yönetim kurulu üyesi ve bu şirket tarafından verilen usulsüz ihalelerin kaydını tutan kişi. Fatoş Ayık soruşturmadan haberdar olur olmaz bilgisayardaki kayıtları silmeye başlıyor. Bu konuda kurum içerisinden birileri “Fatoş Ayık kayıtları siliyor” diyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunuyor. Hemen Fatoş Ayık'ın kullanmış olduğu bilgisayara el konuluyor ancak bilgisayar şifresini vermeye yanaşmıyor. Kararda, Fatoş Ayık, Medya AŞ'nin yaptığı “her işlemden haberdar kişi” olarak vurgulanıyor ve büyük miktarlarda rüşvet aldığına dikkat çekiliyor.İŞÇİYE 3 MİLYARLIK İHALEKararda, şüphelilerden olan Ali Nuhoğlu'nun inşaatlarındaki elektrik işçisi Furkan Remzi Ceylan'ın, örgüt üyesi Ali Nuhoğlu'ya birlikte hareket ettiği belirtiliyor. İstcon İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ve sadece 2024 yılında KİPTAŞ ve İSFALT'tan 3 milyar liralık ihale alarak ve bu parayı Nuhoğlu'nun şirketine aktardığı ortaya çıktı.FOTOĞRAFLARI GÖRÜNCE SUSTUYolsuzluk soruşturması dâhilinde “kaçma şüphesi”yle tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, savcının sorularının üçte ikisinde ‘susma hakkı'nı kullandı. Özellikle yolsuzlukla ilgili savcının gösterdiği ve kendisinin yer aldığı fotoğraflar gösterildiğinde İmamoğlu “Fotoğraflarla ilgili cevap vermek istemiyorum” şeklinde tepki gösterdi. Fotoğraftaki kişileri tanıdığını söyleyen İmamoğlu “Ancak listeli bir şekilde fotoğraf tablosunun önüme konularak, büyük bir bölümünün benimle çalışan, özel yaşamımda benimle ilişkili ve siyasi olarak yol arkadaşı olduğum belli insanların bana sorulmasını şahsıma uygun bir soru yöntemi olarak görmüyorum” ifadesini kullandı.PARA SAYMAYI İMAMOĞLU YÖNETMİŞİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Binası alım sürecinden haberinin olmadığını açıklamıştı ancak telefon kayıtları kendisini yalanladı. Bilindiği gibi Beylikdüzü Belediyesi'nden 6 milyon TL, Beşiktaş Belediyesi'nden 3 milyon TL, Şişli Belediyesi'nden 800 bin TL'nin para kulelerinin oluşturulduğu avukatlık ofisine taşındığı tespit edilmişti. Örgüt üyeleri Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş sürece bizzat nezaret etmişti. Kayıtlara göre işte bu sırada yani para kuleleri oluşturulurken İmamoğlu'nun, Keleş ve Yılmaz ile 3'er kez telefonla görüştüğü belirlendi. (Haber 7)