C vitamini bombası tezgahlarda! Kilosu 50 TL’den satılıyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin yüksek kesimlerinde yetişen ve halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen çiriş otu, baharın gelişiyle birlikte tezgahlardaki yerini aldı.Yüksekova'da özellikle Cengiz Topel Caddesi üzerinde satışa sunulan bu şifalı bitki, kilogramı 40-50 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.Bağışıklık sistemini güçlendirdiği, idrar yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği ve C vitamini deposu olduğu bilinen çiriş otu, bölge halkı tarafından büyük ilgi görüyor.Mart ayının ortalarından itibaren taşlık ve çalılık alanlardan toplanan ot, temizlenip ayıklandıktan sonra satışa sunuluyor.Lezzeti ve faydalarıyla dikkat çeken çiriş otu, bölge halkının mutfaklarında önemli bir yer tutuyor.Yumurtalı kavurma, çorba, sulu yemekler, pilav ve böreklerde kullanılan çiriş otu, bahar aylarında sofraları süsleyen en özel lezzetlerden biri haline gelmiş durumda.