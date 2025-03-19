Osman Gökçek'ten CHP'ye sert tepki! 'Hem götürüyorlar, hem bağırıyorlar'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Gökçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terörle iltisaklı ilişkileri nedeniyle gözaltına alındığını belirtti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon, İBB Medya A.Ş.'deki ihale süreçleri ve PKK ile CHP arasında gerçekleştirilen 'Kent Uzlaşısı' anlaşmaları etrafında şekillendi. Gökçek, bu duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı:'Değerli takipçilerim, Ekrem İmamoğlu, biliyorsunuz yolsuzluk dolayısıyla, para trafikleri dolayısıyla, terörle iltisaklı kişilerle olan ilişkileri dolayısıyla bugün gözaltına alındı. Şimdi bunlar hem götürüyorlar hem de bağırıyorlar. Dün de 892 bin tane öğrenci kardeşimizin hakkını yiyerek almış olduğu diploması iptal olmuştu. Yine bağırdılar. Anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir huy gelişti. Hem götürüyorlar hem de bas bas bağırıyorlar.'