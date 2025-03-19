Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'li vekiller TBMM'de kürsüyü işgal etti

İBB'ye yapılan terör ve büyük yolsuzluk operasyonu sonrası Ekrem İmamoğlu ve Basın Danışmanı Murat Ongun gözaltına alınmıştı. CHP'li milletvekilleri yapılan operasyon sonrası TBMM'deki oturumda kürsüyü işgal etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan terör ve büyük yolsuzluk operasyonunda Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında buluğunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, yapılan operasyon sonrası Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu 86 kişi gözaltına alınmıştı.İBB'ye yapılan operasyondan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından TBMM'de yapılan oturumda CHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal ederek oturuma engel oldu.