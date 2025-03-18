Sosyal medyada çifte standart: Meta’dan Filistin’e dijital abluka

Arap Sosyal Medya Geliştirme Merkezi'nin, 'Filistinlilerin Meta'nın Sansürüne İlişkin Tanıklıkları' isimli raporda Meta'nın, 'antisemitizm' bahanesiyle nasıl bir sansür uyguladığı gözler önüne seriliyor.Filistin Dijital Hak İhlalleri Gözlemevi tarafından belgelenen hak ihlallerin yüzde 69'unun Meta'nın platformları olan Facebook ve Instagram'da gerçekleştiği bildirildi.Raporda Meta'nın, 'Filistin topraklarındaki kullanıcılar' tarafından gönderilen içeriklerin yüzde 60'ını içeriğine bakmaksızın sansürlediği ortaya çıktı. Şirketin yapay zekâ destekli sistemleri, İbranice şiddete teşvik konusunda harekete geçmezken Filistinli içerikleri zararlı olarak işaretlemek gibi ön yargılar sergiledi.Kanıtlar, Meta'nın Filistin içeriklerine karşı adaletsiz politikalar uyguladığını, politika ihlalleri iddiaları altında gönderileri sildiğini veya görünürlüğünü kısıtladığını, Filistinlilere yönelik nefret söylemine ve kışkırtmaya göz yumduğunu ortaya koyuyor.Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana sosyal medya platformlarında Filistinlilere karşı İbranice 15 milyondan fazla kışkırtıcı gönderi belgelendi.Daha öncede İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) yayımladığı 'Meta'nın Tutulmayan Sözleri: Instagram ve Facebook'taki Filistin İçeriğinin Sistemli Sansürü' başlıklı 51 sayfalık raporda, Mark Zuckerberg'e ait Meta'nın, bünyesindeki sosyal medya platformlarındaki İsrail yanlısı tutuma işaret edilmişti.HRW'nin üst düzey yöneticilerinden Deborah Brown, 'Meta'nın Filistin'i destekleyen içeriği sansürlemesi, tarif edilemez boyuttaki vahşet ve baskıların hâlihazırda Filistinlilerin ifadelerini boğduğu bir dönemde, acıları daha da aşağılıyor.' ifadesini kullanarak Meta'nın sansürünün Filistinlilerin acılarının silinmesine katkıda bulunduğunu söylemişti.