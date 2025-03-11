Bahar dizisine veda ediyor! Devrim Kabacaoğlu Kimdir? Kaç Yaşında? Devrim Kabacaoğlu Kariyeri…

Show TV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşan *Bahar* dizisinde Uğur Aydın karakterine hayat veren Devrim Kabacaoğlu, beklenmedik bir şekilde diziye veda etti. 38. bölüm itibarıyla ekrandan ayrılan Kabacaoğlu’nun çıkışı, dizinin hayranları arasında büyük yankı uyandırdı. Başarılı oyuncunun projeden ayrılmasının ardından kariyerine hangi yapımlarla devam edeceği şimdiden merak ediliyor. İşte Devrim Kabacaoğlu hakkında tüm merak edilenler…Devrim Kabacaoğlu, 8 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duyan Kabacaoğlu, eğitim hayatında da bu tutkusunu sürdürdü. İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 2021 yılında mezun olan başarılı oyuncu, kariyerine sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyor.Devrim Kabacaoğlu, kısa sürede dikkat çeken projelerde yer alarak adından söz ettirdi. Hem televizyon dizileri hem de dijital platform yapımlarında rol aldı. İşte Kabacaoğlu’nun yer aldığı bazı önemli projeler:Kuruluş Osman – Tarihi drama türündeki popüler dizide rol aldı.Bahar – Show TV’de yayınlanan dizide canlandırdığı Uğur Aydın karakteriyle büyük beğeni topladı.Buğday Tanesi ve Hayatla Barış – Sinema filmlerinde etkileyici performanslar sergiledi.Yakamoz S-245, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?, Zeytin Ağacı, Prens – Dijital platformlarda yayımlanan dizilerde başarılı performanslar gösterdi.Devrim Kabacaoğlu, Show TV’nin sevilen dizisi *Bahar*’da Uğur Aydın karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Ancak, dizinin 38. bölümünde senaryo gereği ekibe veda etti. Bu ayrılık, dizinin takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı.Başarılı oyuncu, kariyerine yeni projelerle devam etmeyi planlıyor. Hem televizyon hem de dijital platform projelerinde yer alması beklenen Kabacaoğlu’nun, gelecekteki rol seçimleri merakla bekleniyor.Devrim Kabacaoğlu’nun oyunculuk yolculuğundaki gelişmeleri yakından takip etmek için sosyal medya hesaplarını ve yeni projelerini takipte kalabilirsiniz.