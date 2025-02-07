YKS ücretleri belli oldu! Tek oturum ne kadar oldu?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının başladığını duyurdu.Başvurular 6 Şubat-3 Mart arasında alınacak. YKS kapsamında 21 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran'da sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve öğleden sonra da Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleşecek.Bu yıl YKS başvuru ücreti, her oturum için 450 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl 295 TL olan ücretler bu yıl yaklaşık yüzde 50 oranında artmış oldu. İki oturuma katılmak isteyenler 900 TL; TYT, ADT ve YDT oturumlarının hepsine katılmak isteyen adaylar 1.350 TL ödeyecek.Ücretlerin yatırılması için son gün ise 4 Mart olarak açıklandı. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ise sınav ücreti, yüzde 50 artarak 11-13 Mart arasında ödenebilecek.HUKUKTA SIRALAMA YÜKSELDİGeçen yıl hukuk fakültelerini tercih edebilmek için 125 bin olan başarı sıralaması bu yıl 100 bine yükseldi. Bu durumun hukuk tercihi yapacak adayları zorlayacağını belirten Eğitim Danışmanı Cihan Yeşilyurt, “100 bin başarı sırası eşit ağırlık puan türü için oldukça yüksek. Başarı sıralaması istenen diğer yükseköğretim programları için herhangi bir değişiklik yapılmamış. Örneğin tıp fakültesi tercihi için 50 bin olan sıralama devam ediyor” dedi.YKS TAKVİMİBaşvuru Tarihleri: 6 Şubat-3 Mart 2025 (Ücret ödeme için son gün, 4 Mart 2025)YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 (Cumartesi), 10.15, 165 dakikaYKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 22 Haziran 2025 (Pazar), 10.15, 180 dakikaYKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 (Pazar), 15.45, 120 dakikaGeç Başvuru Günleri: 11-13 Mart