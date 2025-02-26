ABD kanalı MSNBC’de skandal! Gazze yorumları olay olmuştu: İsrail karşıtı sunucunun sesini kestiler!

Siyonist lobinin elinin en güçlü olduğu ülkelerden ABD, bir medya skandalıyla gündeme geldi. Ülkede liberal yayınlarıyla bilinen ulusal televizyon kanalı MSNBC İsrail'in Gazze saldırılarını eleştiren siyahi sunucu Joy Reid'i işten çıkardığını duyurdu.İsrail'in Gazze saldırılarına karşıtlığıyla bilinen ve yayınlarında sık sık Siyonizm karşıtı bir dil kullanan Reid, kanalın İsrail destekçisi politikasının kurbanı oldu.MSNBC, Reid'in kovulduğunu çalışanlarına yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.GÖZYAŞLARINA BOĞULDUİsrail'in Gazze işgalini katı biçimde eleştiren siyahi sunucu Reid, dün MSNBC'de sunduğu son programın ardından katıldığı bir Zoom bağlantısında gözyaşları içinde işini kaybetmenin yarattığı öfke ve hayal kırıklığını anlattı.'PİŞMAN DEĞİLİM'Reid, MSNBC'de sunduğu programın değerli olduğunu belirterek, ülkedeki siyahilerin haklarını savunması ve Gazze'deki savaşa karşı çıkmasıyla ilgili, 'Bunları savunduğum için pişman değilim, çünkü bunlar Tanrı'nın emri.' demişti.ABD Başkanı Trump ise TruthSocial adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Reid'i 'Televizyon dünyasının en yeteneksiz insanlarından biri ve zihinsel açıdan iğrenç ırkçı' şeklinde nitelendirerek, 'Neredeyse hiç olmayan reytinglerine bakılırsa, orada çalışan diğer herkesle birlikte uzun zaman önce kovulmuş olması gerekirdi.' ifadelerini kullandı.ABD medyasındaki yorumlarda, Reid'in işten çıkarılması, MSNBC'nin ekran yüzlerinde yeni bir ayarlama yaparak ABD Başkanının destekçilerine hitap etme çabası olarak değerlendirildi.