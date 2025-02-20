İstanbul’da Yarın Okullar Tatil Mi? Valilikten Açıklama Geldi! 21 Şubat Cuma İstanbul’da Okul Var Mı?

20 Şubat Cuma itibariyle megakent gelen Altay kar fırtınasıyla adeta beyaza büründü. Dün öğle saatleriyle başlayan yağış akşama doğru hızını arttırarak yurdu etkisi altına aldı. Öğrenciler dört gözle İstanbul Valiliği’nin yapacağı açıklamayı beklerken meteorolojik hava durumu verilerini değerlendiren Valilik, eğitime bir gün ara verdi. Devam eden yağışla beraber, kar tatilinin de devam edip etmeyeceğini merak eden öğrencilerin aklına tek bir soru geldi ‘İstanbul’da yarın okullar tatil mi?’. Peki 21 Şubat Cuma İstanbul’da okul var mı?

İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusu 21 Şubat Cuma günü için araştırmaya başlandı. Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından zarar görmemesi için hava durumu verileri değerlendiriliyor. Sultangazi için alınan okullar tatil kararı sonrasın da megakentin tüm ilçelerin de alınmış, bugün için tüm okullar tatil edilmişti. Bu kararla beraber gözler haftanın son okul günü için verilecek karara döndü. Peki; İstanbul Valiliği'nin açıklaması ile 21 Şubat Cuma günü kar tatili olacak mı?

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM uyarıları ardından beklenen kar fırtınası yurdu etkisi altına aldı. İstanbul Valisi Davut Gül dün yaptığı açıklamada 20 Şubat Perşembe günü için kar tatili kararı aldıklarını duyurdu.

21 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Şimdi ise 21 Şubat için gözler Valilikte…21 Şubat Cuma günü için henüz bir açıklama yapılmadı. İlçe ilçe değerlendirilen hava durumu verileri ile yarın okulların tatil olup olmayacağı konusu akşam üstü saatlerinde netlik kazanacağı düşünülüyor.Vali Davut Gül, dün akşam canlı yayında yaptığı açıklamada Cuma kar tatili için şu ifadelere yer verdi:'Meteorolojik verilere göre yarın akşam bakacağız. Hava şartları olumsuzsa çocuklarımızın zarar görmesini istemeyiz. Yarın akşam bunu (cuma gününü) değerlendireceğiz.'