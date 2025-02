Emine Erdoğan, İslamabad'daki Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarını ziyaret etti- Öğrencilerin, Sıfır Atık Projesi kapsamında hazırladıkları çalışmaların yer aldığı sergiyi gezen Emine Erdoğan, okulda eğitim alan öğrencilerden oluşan koronun Türkçe müzik performansını dinledi, dans gösterilerini izledi- Emine Erdoğan:“Burada eğitim gören kız çocuklarımızla bir araya gelmek, onların azmi ve öğrenme tutkusu ile ilham verici bir buluşmaya vesile oldu'Resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları İslamabad Kampüsüne ziyarette bulundu.Emine Erdoğan'ı kampüse gelişinde Pakistan Başbakanının gelini Zainab Suleman Sharif, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil ve öğrenciler karşıladı.Kendisine takdim edilen çiçeği alan Emine Erdoğan, yakından ilgilendiği öğrencilerle sohbet etti.Öğrencilerin Sıfır Atık Projesi kapsamında hazırladıkları el emeği ürünlerin yer aldığı sergiyi gezen Emine Erdoğan, bu çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı.Emine Erdoğan, daha sonra okulda eğitim alan Pakistanlı öğrencilerden oluşan koronun, Türkçe müzik performanslarını dinledi, dans gösterilerini izledi.Pakistan'da kız çocuklarının eğitimine verilen öneme ve Türkiye Maarif Vakfının bu konudaki katkılarına ilişkin sunumun yapıldığı programda, Türkiye'de üniversite eğitimine devam eden başarılı kız öğrencilerin mesajlarını içeren videolar da gösterildi.- Pakistanlı öğrenciden Türkiye'ye teşekkür13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Ferişta Şahid, Türkiye Maarif Vakfı tarafından, Pakistan'ın, kız çocuklarının okula ulaşma konusunda zorluklar çektiği Veziristan bölgesinde geliştirilen özel bir burslandırma programı çerçevesinde, Türkiye Maarif Vakfı Uluslararası Okulları İslamabad Kampüsü'nde tam burslu ve yatılı olarak okuyan 15 kız öğrenciyi temsilen Türkçe bir konuşma yaptı.Bu burs programı sayesinde hayal edemeyeceği imkanlara kavuştuğunu belirten Şahid, Veziristan'daki bütün kız çocuklarına umut aşıladığını hissettiğini dile getirerek, destekleri için Türkiye Cumhuriyetine teşekkürlerini iletti.Emine Erdoğan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.- Çocuklarla oyun oynadıDaha sonra okul öncesi eğitim alan çocukların bulunduğu sınıfa geçen Emine Erdoğan, çocuklarla oyun oynadı, yaptıkları resimler hakkında sohbet etti.Emine Erdoğan ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ziyaretini izleyen gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ve köşe yazarlarıyla bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.- 'Eğitimle güçlenen her birey, daha yaşanabilir bir dünya için atılmış en kıymetli adımdır'Emine Erdoğan, kampüs ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'Eğitimle güçlenen her birey, daha yaşanabilir bir dünya için atılmış en kıymetli adımdır. İslamabad'da Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarını ziyaret ettim. Burada eğitim gören kız çocuklarımızla bir araya gelmek, onların azmi ve öğrenme tutkusu ile ilham verici bir buluşmaya vesile oldu. Yalnızca akademik başarıya odaklanmayan merkezde, öğrencilerin spordan sanata her alanda yeteneklerini geliştirebiliyor olmaları memnuniyet verici. Geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri eserleri hayranlıkla inceledim. Bizi sevgi, muhabbet ve samimiyetle karşılayan dost ülke Pakistan'ın çocuklarına başarılar diliyor, Maarif Okullarının geleceğe yön veren vizyonunu destekleyen herkesi tebrik ediyorum.'