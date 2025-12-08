Samsun'da Bir Garip Kavga!

Samsun'un İlkadım ilçesinde akıllara durgunluk veren kavga...Cumhuriyet Caddesi'nde saat 13.40 sıralarında, durakta bekleyen yaşlı adam ile yanında ağızlıklı yasak ırk köpek (pitbull) gezdiren yaşlı adam arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma alevlenince durakta bekleyen adam, çöp kovasını yerinden çıkarıp atmak istedi ancak başaramadı.Ardından kemerini çıkarmaya yöneldi ve son olarak yerden aldığı taşla karşı tarafa doğru yürüdü.Vatandaşlar araya girerek tarafların birbirine zarar vermesini engelleyip, adamı karşı yola geçirdi.Sözlü atışma burada da sürdü, taraflar birbirine yumruk sallayacak şekilde hamle yaptı.Bu sırada tartışmanın etkisiyle yaşlılardan biri montunu çıkararak koşmaya başladı fakat zabıta ve çevredekiler, kafa kafaya gelen yaşlılara son anda müdahale ederek olayın kavgaya dönüşmesini önledi.Bir süre daha birbirleriyle sözlü atışma yapan şahıslar daha sonra olay yerinden farklı yönlere doğru ayrıldı.