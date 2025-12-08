Emine Erdoğan'dan 'Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması'na ilişkin paylaşım yaptı.Emine Erdoğan, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, katılımcılara başarılar diledi.'SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KÜLTÜRÜNE YENİ BİR SOLUK GETİRECEK'Gençlerin çevreye duyarlılığını derinleştirecek önemli bir adım olduğunu belirten Emine Erdoğan, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde hayata geçirilen 2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması, gençlerimizin çevreye dair duyarlılığını derinleştiren önemli bir adımdır.Bu yarışmanın, çocuklarımızın dünyayı korumaya yönelik fikirlerini görünür kılacağına; sürdürülebilir yaşam kültürüne yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm katılımcılara gönülden başarılar diliyorum.