CHP'de Çift Başlı Dönem!

CHP'de 2 yıldır hâkim olan fiili eş başkanlık modeli, dün farklı bir evreye geçiş yaptı. 39. Olağan Kurultay'da yapılan tüzük değişikliği ile gölge kabine MYK'dan ayrılarak, İmamoğlu için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne bağlanmıştı.İlerleyen günlerde netleşmesi beklenen gölge kabine üyelerine bir de 'gölge bakan yardımcıları' atanacak. CHP'li kaynaklar, MYK'nın parti yönetimine odaklanacağını, gölge kabinenin ise icraatçı politikalar üzerine çalışacağını savunsa da muhalif kanat 'eş başkan dönemi' eleştirilerini yöneltmeye devam ediyor.CHP'de dün belirlenen yeni MYK'daki görev alanlarının gölge kabine ile çakışmamasına özellikle dikkat edildi. Bu kapsamda MYK'nın dışında tutulan sağlık, kadın ve eğitim gibi bazı alanlarda Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne bağlı olarak politikalar üretileceği bildirildi.MYK üye sayısını 23'ten 18'e düşüren, İmamoğlu'na yakın bazı kurmaylarını ise gölge kabinede yer alacakları için bu kez A takımına almayan Özel, 'Bagaj boşalttı' yorumlarının da dillendirilmesine zemin hazırladı.Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde adı rüşvet iddialarına karışan CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ile Özgür Karabat ise Özgür Özel tarafından bir kez daha yeni MYK'ya dahil edildi. İddianamede Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar, Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülüyor.İç muhalefetin, 'Yolsuzlardan arının' çağrısını reddederek parti içi krizi daha da derinleştiren Özel, bir diğer şüpheli isim olan Milletvekili Turan Taşkın Özer'e de sahip çıktı. İBB iddianamesinde adı sıkça geçen ve yine İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan Özer bir kez daha Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) başkanı seçildi.Özgür Özel, belirlediği yeni MYK'da parti sözcülüğü görevine Deniz Yücel'in yerine Zeynel Emre'yi getirdi. Parti Sekreteri Selin Sayek Böke ile genel başkan yardımcıları Ensar Aytekin, Gökan Zeybek, Gül Çiftci, Ulaş Karasu ve Deniz Yavuzyılmaz gibi birçok isim yeniden MYK'da kendine yer buldu.İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Siyasi Partilerle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ise Evrim Rızvanoğlu oldu.Gölge kabineyi ayırarak MYK'da küçülmeye giden Özgür Özel, eski MYK'da yer alan 12 ismi bu kez A takımına dâhil etmedi.Pınar Uzun Okakın, Sevgi Kılıç, Suat Özçağdaş ve Yalçın Karatepe gibi isimlerin de yer aldığı söz konusu grubun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde görevlendirilmesi bekleniyor.