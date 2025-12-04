Üniversite eğitimi gören milyonlarca genci heyecanlandıran öğrenciye ÖTV muafiyeti konusu yeniden gündeme geldi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), gençlerin teknolojik cihazlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla hazırladığı kapsamlı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.Bu yeni düzenleme, öğrencilerin eğitim hayatlarında ihtiyaç duydukları elektronik cihazları çok daha uygun fiyatlarla almasını hedefliyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından hazırlanan teklif, mevcut uygulamadaki katı kısıtlamaları tamamen kaldırmayı amaçlıyor. Teklif meclisten geçerse, gençler artık fiyat veya marka sınırı engeline takılmadan istedikleri cihazı vergisiz olarak satın alabilecek.Hazırlanan kanun teklifi, belirli şartları taşıyan geniş bir öğrenci kitlesini kapsıyor. Buna göre, 26 yaşından gün almamış ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri bu haktan doğrudan faydalanabilecek. Ayrıca teklif, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrencileri temel alıyor. Ancak açık öğretim öğrencileri bu kapsamın dışında tutuluyor.Teklifin detaylarına göre, eğitim sürecinin vazgeçilmez parçası olan akıllı telefon, bilgisayar ve tablet gibi ürünler kapsam dahilinde yer alıyor. Mevcut sistemde uygulanan fiyat sınırı şartı bu yeni teklifte bulunmuyor. Böylece öğrenciler, bölümleri gereği ihtiyaç duydukları yüksek performanslı bilgisayarları veya güncel telefon modellerini ÖTV ve KDV ödemeden temin edebilecek.