Bakan Şimşek ihracat verilerini yorumladı 'Teknoloji kompozisyonu iyileşti'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kasım ayında ihracatın 270,6 milyar dolara ulaştığını ifade etti.Bakan Şimşek açıklamalarına şöyle devam etti:Kasım ayında ihracat yıllık 270,6 milyar dolara ulaşırken ithalat küresel altın fiyatlarındaki artışın da etkisiyle 361,9 milyar dolar gerçekleşti.İhracatımızın teknoloji kompozisyonu iyileşti. Ocak-Kasım döneminde yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatı yıllık yüzde 9,6 arttı, bu grupların imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 43'e yükseldi.Yüksek teknolojili üretimi ve rekabet gücümüzü artırmak hedefiyle, aktif sanayi politikalarımızı uygulamaya devam ediyor, üretken sektörlere yönelik desteklerimizi daha da güçlendiriyoruz.