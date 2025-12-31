Seferler iptal! İDO ve BUDO duyurdu

31 Aralık 2025 Çarşamba günü kuvvetli fırtına Marmara Denizi'ni etkisi altına aldı. Bu kapsamda İstanbul'da deniz ulaşımında aksaklıklar yaşanmaya başladı. Özellikle Şehir Hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) vapur seferlerini güvenlik amacıyla iptal ettiğini duyurdu. Son olarak Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır." denildi.Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri geçici olarak iptal edildi ya da güzergah saatleri değişti. Deniz ulaşımında yapılan iptaller yalnızca bugün için geçerlidir. Hava durumunun normale dönmesiyle seferler yeniden düzenlenecektir.31 Aralık'ta İDO'nun resmi internet sitesinde iptal edilen seferler şöyle sıralandı:Yalova-Pendik 31.12.2025 15:00Değerli Misafirimiz; 31.12.2025 Yalova-Pendik 15:00 için ek sefer düzenlenecektir. Bilgilerinize sunarız.Pendik-Yalova 31.12.2025 15:00Değerli Misafirimiz; 31.12.2025 Pendik-Yalova 15:00 için ek sefer düzenlenecektir. Bilgilerinize sunarız.Yalova-Pendik 31.12.2025 17:00Değerli Misafirimiz; 31.12.2025 Yalova-Pendik 17:00 için ek sefer düzenlenecektir. Bilgilerinize sunarız.Pendik-Yalova 31.12.2025 17:00Değerli Misafirimiz; 31.12.2025 Pendik-Yalova 17:00 için ek sefer düzenlenecektir. Bilgilerinize sunarız.Yalova-Pendik 31.12.2025 20:00Değerli Misafirimiz; 31.12.2025 Yalova-Pendik 20:00 için ek sefer düzenlenecektir. Bilgilerinize sunarız.Pendik-Yalova 31.12.2025 20:00Değerli Misafirimiz; 31.12.2025 Pendik-Yalova 20:00 için ek sefer düzenlenecektir. Bilgilerinize sunarız.Yenikapı-Yalova 31.12.2025 21:45Değerli Misafirimiz; 31.12.2025 Yenikapı-Yalova 21:45 için ek sefer düzenlenecektir. Bilgilerinize sunarız.Yalova-Yenikapı 31.12.2025 21:45Değerli Misafirimiz; 31.12.2025 Yalova-Yenikapı 21:45 için ek sefer düzenlenecektir. Bilgilerinize sunarız.Marmara Denizi'ndeki fırtına, şehirlerarası deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Bursa ve İstanbul arasındaki seferlerde son durum şu şekildedir;01.01.2026 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.01.01.2026 08:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.