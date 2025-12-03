Adli emanet soygununda detaylar ortaya çıktı! Altınları siyah torbalarla çıkarmış

Büyükçekmece Adliyesi’nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Adliyenin adli emanet kasası soyuldu ve yaklaşık 25 kg altın ve 50 kg gümüş çalındı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında olaya ilişkin Kemal D. adında bir şüpheli gözaltına alındı. Adli emanet büroda katip olarak çalışan ve eşi Esma T. ile birlikte İngiltere’ye kaçtığı tespit edilen Erdal T. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Erdal T.’nin altınları adliyeden siyah poşetlerle çıkardığı ortaya çıktı. Erdal T.’nin arkadaşlarına, ‘Malları sattım. Allah çarşınızı pazar etsin’ şeklinde mesaj attığı da öğrenildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nun sorumlu Cumhuriyet Savcısı tarafından dün yapılan olağan denetimde adli emanet büroda katip olarak çalışan Erdal T.'nin uzun zamandır işe gelmediği sorumlu Cumhuriyet Savcısı'na bildirildi. Bunun üzerine durumdan şüphelenen dosyada görevli Cumhuriyet Savcısı anahtarı ve sorumluluğu şüpheli Kemal D. isimli katipte bulunan kasaları açtırıldı. Kasaların içlerinin boş olduğu görüldü.Soruşturma kapsamında adli emanet büroda araştırmalar devam ederken, tespit edilebilen emanetleri çalınan dosyaların, göçmenlerin altın kaçakçılığı yapması olayında çalınan emanetler olduğu belirlendi. Tespit edilen tutarın toplamda 25 kg altın ve 50 kg gümüş olduğu saptandı.Yürütülen soruşturma kapsamında Erdal T. ve Kemal D. hakkında gözaltına talimatı verildi. Yapılan araştırmada Erdal T.'nin eşi Esma T. ve çocukları ile beraber 19 Kasım tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçakla kaçtığının tespit edildi. Bunun üzerine Erdal T. ve eşi olan Esma T. hakkında yakalama çıkarıldı. Diğer şüpheli olan Kemal D. ise gözaltına alındı. Adli emanet büroda çalışan yazı işleri müdürü dahil bütün personelin ifadeleri alındı. Öte yandan şahısların ev adreslerinde Sulh Ceza Hakimliğince arama kararı alınarak arama yapıldı ve suç unsuruna rastlanılmadı.Soruşturma kapsamında emanet büroda incelemeler devam ederken, şüpheli Kemal hakkında ek gözaltı kararı verildi. Dosya kapsamında adliyede çalışan özel güvenlikler tanık olarak dinlendi. Şüphelilerin kulllandığı telefonların HTS kaydının istendi ve kamera çalışmaları da sürüyor.Öte yandan Erdal T.'nin altınları adliyeden siyah poşetlerle metal market arabasıyla çıkardığı ortaya çıktı. Erdal T.'nin arkadaşlarına, 'Malları sattım. Allah çarşınızı pazar etsin' şeklinde mesaj attığı da öğrenildi. Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanet bürosunda, görevli savcı tarafından 2 ayda bir denetim yapıldığı ve adliyede en son 2 Ekim'de rutin denetim yapıldığında çalınan eşyaların kasalarda bulunduğu saptandı.