Belediye imkanlarıyla mitinge soruşturma! Kamu kaynaklarını kendi siyasi kampanyası için kullandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı yardımcılığı adaylığı sürecinde kamu kaynaklarını kendi siyasi kampanyası için kullandığı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın araştırmalarına göre Yavaş, Karabük ve Çankırı mitinglerinde belediyenin araçlarını, personelini ve teknik ekipmanlarını seferber ederek CHP ve İyi Parti bayrakları altında siyasi propaganda yaptı.Seçim öncesi halka 'Belediye imkânlarını kullanmayacağım' sözü veren Yavaş'ın hem bu sözünü tutmadığı hem de halen ABB Başkanı olduğu halde görevini ihmal ederek kendi siyasi ikbalinin peşine düştüğü tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB'de tespit edilen usulsüzlük iddiaları üzerine harekete geçti. Mülkiye müfettişleri, MASAK ve Sayıştay denetçilerinin raporlarına yansıyan bulgular, başkentte 'hizmet' bütçesinin nerelere harcandığını gözler önüne serdi. Hem milyonluk konser harcamaları hem de belediye araçlarının şehir dışındaki parti mitinglerinde kullanılması nedeniyle Yavaş ve ekibi hakkında inceleme başlatıldı.Mansur Yavaş'ın 2023 seçimlerinde 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı' sıfatıyla yürüttüğü kampanyada, belediye kaynaklarının cömertçe kullanıldığı ortaya çıktı. İddialara göre, 9 Mayıs 2023'teki Karabük mitinginde alanın dolu görünmesi amacıyla, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlarla insan taşındı.11 Mayıs 2023'teki Çankırı mitinginde ise sahne ve ses düzeninin bizzat ABB envanterine kayıtlı olduğu ve kurulumun belediye personeli tarafından yapıldığı belirlendi. Çankırı mitingi, incelemelerde en dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Mitingde tüm teknik düzeneklerin ABB ekipleri tarafından hazırlandığı, ses sisteminin ABB'ye ait olduğu ve belediye personelinin görev yaptığı saptandı. Ankaralılar hizmet beklerken, Yavaş'ın mesaisini ve belediye bütçesini kendi adaylığı için harcaması 'görevi kötüye kullanma' suçlamasının temelini oluşturdu.