MHP lideri Bahçeli'den Regaip Kandili mesajı .

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Regaip Kandili’nin tövbe ve manevi arınma için önemli bir fırsat olduğunu belirterek aziz milletimizin ve Türk-İslam aleminin Regaip Kandili’ni kutladı. .

Ekleme: 25.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 25.12.2025 - 11:04 / Editör: Fehmi Öztürk
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk-İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı.

Bahçeli, MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunları kaydetti:

"Regaip Kandili, üç ayların başlangıcını müjdeleyen, tövbenin ve günahlardan arınmanın manevi fırsatlarını sunan kutlu bir günün simgesidir. Bu vesileyle aziz milletimizin, mazlum gönüllerin, Türk-İslam aleminin mübarek Regaip Kandili'ni kutluyor, dualarımla birlikte en iyi dilek ve hürmetlerimi paylaşıyorum."