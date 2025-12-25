MHP lideri Bahçeli'den Regaip Kandili mesajı .

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Regaip Kandili’nin tövbe ve manevi arınma için önemli bir fırsat olduğunu belirterek aziz milletimizin ve Türk-İslam aleminin Regaip Kandili’ni kutladı. .

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk-İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı.Bahçeli, MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunları kaydetti:"Regaip Kandili, üç ayların başlangıcını müjdeleyen, tövbenin ve günahlardan arınmanın manevi fırsatlarını sunan kutlu bir günün simgesidir. Bu vesileyle aziz milletimizin, mazlum gönüllerin, Türk-İslam aleminin mübarek Regaip Kandili'ni kutluyor, dualarımla birlikte en iyi dilek ve hürmetlerimi paylaşıyorum."