Yılın Kitap Verileri Açıklandı!

Hepsiburada, 2025 yılına ait kitap satış verilerini paylaşarak Türkiye'nin güncel okuma alışkanlıklarını ortaya koydu.“Türkiye 2025'te ne okudu?” sorusuna yanıt veren veriler; toplam 15 milyon kitap siparişi ve 325 binden fazla farklı eserle okurların tercihlerini gözler önüne serdi.Edebiyat kategorisinde 2025'te yayımlanan ve en çok satan yerli kitap Zülfü Livaneli'nin “Bekle Beni”, en çok satan yabancı kitap ise Dan Brown'un “Sırların Sırrı” adlı eseri oldu. Yılın en fazla ilgi gören kategorisi ise çocuk kitapları olarak öne çıktı.Hepsiburada verilerine göre platform üzerinden verilen 15 milyon kitap siparişinin önemli bölümü çocuk kitaplarından oluştu. 325 binden fazla farklı kitabın yer aldığı platformdaki alışverişler, Türkiye'de okuma eğilimlerinin arama ve favorilere ekleme gibi davranışlarla birlikte şekillendiğini gösterdi.Çocuk kitapları kategorisinde ilk sırayı Constanze Von Kitzing'in “Uykusu Gelmeyen Porsuk” adlı kitabı aldı. Onu, Çağrı Odabaşı'nın “Genel Kültür Kitabım-Konuşuyorum” ve Saniye Bencik Kangal'ın “Zorbalığa Karşı Taktiklerim Var” adlı eserleri izledi.Yazar bazında bakıldığında, yılın en çok satan yazarı Çağrı Odabaşı oldu. Onu Zülfü Livaneli “Bekle Beni” ve Saniye Bencik Kangal “Sınır Var Sinir Yok” ile takip etti.Sipariş veren kullanıcıların cinsiyet dağılımında ise yüzde 55 kadın, yüzde 45 erkek okur öne çıktı.Yıl boyunca en çok aranan kitap, Çağrı Odabaşı'nın “Bebek Üniversitesi Seti 1: Hikayeli İlk Kavramlarım” eseri oldu. En çok aranan yazar ise Saniye Bencik Kangal olarak kaydedildi.Favorilere ekleme verilerine göre, en çok favorilere alınan kitap “Genel Kültür Kitabım – Konuşuyorum” oldu.2025'te raflarla buluşan yeni eserler arasında Dan Brown'un “Sırların Sırrı”, Zülfü Livaneli'nin “Bekle Beni” ve Zeynep Cihangir Çankaya & Serdar Çankaya'nın “Bir Aile Meselesi” kitapları kısa sürede yoğun ilgi gördü. Özellikle “Sırların Sırrı”, ilk haftasında 3 binin üzerinde siparişle dikkat çekti.Çocuk kitapları: İş Bankası Kültür Yayınları, Sincap Kitap, Timaş Çocuk, Doğan Çocuk, Bir Kutu Oyun, Yapı Kredi Yayınları, Beta Kids, Yükselen Zeka, İndigo Çocuk, Domingo YayıneviEdebiyat: İş Bankası Kültür Yayınları, Can Yayınları, Yapı Kredi Yayınları, Doğan Kitap, Timaş Yayınları, Altın Kitaplar, İndigo Kitap, Epsilon Yayınevi, Kronik Kitap, Koridor YayıncılıkEğitim: Fenomen Yayınları, Ankara Yayıncılık, Hız Yayınları, Tonguç Akademi, Bilgi Sarmal Yayınları, Yediiklim Yayınları, KR Akademi Yayınları, Benim Hocam, Ata Yayıncılık, Sinan Kuzucu YayınlarıUykusu Gelmeyen Porsuk - Constanze Von KitzingGenel Kültür Kitabım - Konuşuyorum - Çağrı OdabaşıZorbalığa Karşı Taktiklerim Var - Saniye Bencik KangalKayıp Çileğin Sırrı - Ergün KazanırHapı Yuttuk Eczanesi - Mert ArıkBekle Beni - Zülfü LivaneliAltı Harfli Bir Tatlı - Şermin YaşarYırtıcı Kuşlar Zamanı - Ahmet ÜmitKürk Mantolu Madonna - Sabahattin AliAnnemin Uyurgezer Geceleri - Ayfer TunçSırların Sırrı - Dan BrownGece Yarısı Kütüphanesi - Matt HaigAlgernon'a Çiçekler - Daniel KeyesMutlu Yaşam Üzerine - SenecaSuç ve Ceza - Fyodor DostoyevskiRezonans Kanunu - Pierre FranckhHayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi - Beyhan BudakBir Aile Meselesi - Zeynep Cihangir Çankaya & Serdar ÇankayaKalk Bi Dopamin Demle - Serkan KaraismailoğluDüşüncenin Gücü - James AllenÜçDörtBeş Yayınları - TYT Matematik Soru BankasıFenomen Yayıncılık - 8. Sınıf LGS MatematikHız Yayınları - 8. Sınıf LGS Türkçe ParagrafYediiklim Yayınları - Yedi Adımda Temel MatematikAnkara Yayıncılık - 8. Sınıf Güçlendiren Matematik