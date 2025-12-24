  • USD: 42,74 - 42,82
  • EURO: 50,42 - 50,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tokat’ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı!

Tokat'ta husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda ağır yaralanan 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Ekleme: 24.12.2025 - 23:21 Güncelleme: 24.12.2025 - 23:29 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Tokat’ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı!Olay, Kemalpaşa köyünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Arif Genç (26) ve Şahin Genç (22) ile Rıza Aslan Genç (30), Yiğit Genç (14) ve Ege Y. (17) arasında tartışma çıktı.

Tokat’ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı!

Tartışmanın büyümesi üzerine Arif Genç ve Şahin Genç üzerinde getirdiği tabancayla ateş açtı. Olayda Rıza Aslan Genç ile Yiğit Genç ağır yaralandı.

Tokat’ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı!

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Rıza Aslan Genç ve Yiğit Genç kurtarılamadı.

Tokat’ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı!

Yaralanan Ege Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheliler Arif Genç ve Şahin Genç, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri yeni bir olay yaşanmaması için bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.