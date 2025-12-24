Tiktok’ta akım adı altında yeni rezalet! İzlenme uğruna namazla dalga geçtiler

Gençleri zehirleyen ve toplumun ahlak duygusuna zarar veren Tiktok'ta skandalların ardı arkası kesilmedi.Bir türlü önlem alınamayan TikTok'taki cinsellik, uyuşturucu, terör propagandası, mafyatik yayınlar dikkat çekti. Para kazanmak için çıplaklığın, ahlaksızlığın ön plana çıkarıldığı uygulamada bu kez hedef, dini değerlerimizdi…İzlenme uğruna her türlü değerin çiğnendiği Tiktok'ta son dönemde 'akım' adı altında yayınlanan videolara bir yenisi daha eklendi. Namaz taklidi yapılan ve namazla dalga geçilip dini hassasiyetin hiçe sayıldığı videolara tepki gecikmedi.Özellikle lise öğrencilerinin okullarda çektiği o görüntülerde, secdede duran bir gencin sigara içmesi, gençlerin kendi arasında gülerek namazla dalga geçmesi dikkat çekti.Akım adı altında yayınlanan ve dini değerlerimizi hiçe sayan görüntüler üzerine vatandaşlar, yetkililerden Tiktok'un yasaklanmasını istedi.Sosyal medya platformu Tiktok'un ilk rezaleti bu değildi… Daha önce de sırf tıklanma ve para kazanma uğruna manevi duyguların istismar edildiği paylaşımlar dikkat çekti.Tiktok'taki bazı yayınlarda, kadınların kamera karşısında dans ederek telefonla oynadığı sürekli telefona doğru eğilerek göğüslerini yayındakilere gösterdiği ve bu şekilde para kazandığı tespit edildi.Yine başka bir yayında, 'Mahmut Hoca' kullanıcı isimli bir şahsın imam gibi giyindiği, müstehcen bir fotoğraflı kadının sorularına yanıt verdiği görüntüler ise dini değerlerimiz rencide edildi. Sözde muhafazakar rolüne bürünmüş bir kadın, oryantal müzik şarkısı açarak dans ettiği görüntülerle de başörtüsü üzerinden yapılan ahlaksızlığa devam edildi.Algoritması ve keşfet sistemi ile pedofili, cinsel istismar, suç örgütleri ve +18 temalı videoların milyonlarca kişiye ulaştığı Tiktok, suç örgütlerinin de kol gezdiği bir platform haline geldi.Uygulamada, Barış Boyun örgütü, Daltonlar, Casperlar, Redkitler vs... gibi yeni nesil suç örgütlerinin ölüme sürükleyen video akımları, cinsel istismar içerikleri, pedofili gibi birçok suç teşkil eden içeriklerin yer alması tepkileri de beraberinde getirdi.