Moskova'da Patlama! 2 Polis Öldü...

Rusya'da büyük suçları soruşturan Soruşturma Komitesi, çarşamba günü erken saatlerde başkent Moskova'da meydana gelen bir araç patlamasında iki trafik polisi ile üçüncü bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Komitenin yaptığı açıklamaya göre, Moskova'nın güneyindeki Yeletskaya Caddesi'nde polisler şüpheli bir kişiye yaklaştıkları sırada patlayıcı cihaz infilak etti.Yetkililer olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındığını, güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini bildirdi.Rus televizyonlarında yayımlanan görüntülerde bölgenin güvenlik şeridiyle çevrildiği ve yoğun bir polis varlığının bulunduğu görüldü. Görgü tanıkları patlamanın yerel saatle yaklaşık 01.30'da meydana geldiğini aktardı.Bu olaydan birkaç gün önce de üst düzey bir Rus Tümgeneral Fanil Sarvarov, aracının altına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.Yetkililer, patlamayı Ukrayna istihbarat servisleri tarafından düzenlenmiş muhtemel bir suikast olarak nitelendirdi. Sarvarov'un aracı pazartesi sabahı yerel saatle yaklaşık 07.00'de Yaseneva Caddesi'nde seyir halindeyken patladı.İki patlama da birbirine yakın bir bölgede gerçekleşti.Rus yetkililer suikasta hızlı bir misilleme çağrısı yaparken, bu olay son bir yıl içinde Moskova'da Ukrayna savaşıyla bağlantılı üst düzey bir Rus askerinin hayatını kaybettiği üçüncü bombalı saldırı oldu.