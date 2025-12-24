Kanserle Mücadele Ediyor! Sevenlerini Uyardı...

Geçirdiği kaza sonrası hastaneye giden Semiramis Pekkan, akciğerinde kitle olduğunu öğrenmişti. Bir süredir kanser tedavisi gören Pekkan, yeni açıklama geldi.Pekkan, hastalığının nedeninin tütün kullanımı olduğunu açıkladı.Sevenlerini uyaran Semiramis Pekkan, şu ifadeleri kullandı: 'Doktorum daha önce kullandığım tütünün hastalığımda etkili olduğunu söyledi. Elektronik sigara deyip daha az zararlı dedikleri malzemeler beni mahvetmiş.Geçmişte yaşadığım bu alışkanlığın hesabını bugün veriyorum. Buna başladığım zaman normal geliyordu, zararını bilmiyorduk. Ama şimdi zararlarını açık açık görüyoruz.'