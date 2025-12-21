Hareketsizlik Beyni Tehdit Ediyor!

Bütün gün oturuyor, saatlerce kımıldamıyor musunuz?Bu yaşam tarzı beyninizin küçülmesine neden oluyor olabilir.Yapılan araştırmalar, düzenli egzersizin Alzheimer, demans ve depresyon gibi riskleri azalttığını, hareketsizliğin ise beyninize doğrudan zarar verdiğini gösteriyor.Medipol Sağlık Grubu'ndan Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, egzersizin nöropsikiyatrik hastalıklara karşı koruyucu etkisini anlattı.Hareketsiz yaşam tarzı, sadece fiziksel sağlığı değil, beyin sağlığını da ciddi şekilde tehdit ediyor.Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, egzersizin nöropsikiyatrik hastalıklara karşı koruyucu etkisine dikkat çekti.Birleşik Krallık'ta yapılan ve 73 bin kişiyi kapsayan geniş çaplı araştırmanın çarpıcı sonuçlarını paylaşan Dr. Özkoçak, düzenli fiziksel aktivitenin Alzheimer, demans, felç, depresyon ve anksiyete riskini belirgin şekilde azalttığını belirtti.Araştırmada bireylerin hareket seviyeleri ölçülerek hareketsiz, hafif, orta ve şiddetli egzersiz yapan olmak üzere 3 gruba ayrıldığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, şunları söyledi:'Katılımcılara bir sensör takılarak hareket seviyeleri ve enerji yakma oranları analiz edildi. Çalışmanın sonuçlarına göre, orta ve şiddetli egzersiz yapan bireylerin alzheimer, demans ve felç açısından yüzde 40'a varan oranlarda daha düşük risk taşıdığı görüldü. Bununla birlikte hareketsiz bireylerde felç riskinin yüzde 54 oranında arttığı tespit edildi.'Daha önceki çalışmalarda egzersizin nöropsikiyatrik hastalıklara karşı koruyucu etkisinin bilindiğini hatırlatan Dr. Özkoçak, şöyle konuştu:Egzersizin sadece fiziksel sağlığa değil, bilişsel fonksiyonlara da olumlu katkı sağladığını gördük. Yapılan incelemelerde egzersiz yapan bireylerde Alzheimer Hastalığı'na yol açan proteinlerin daha az bulunduğu tespit edilmişti.Bu çalışma da ortaya çıkan sonucu destekler nitelikte. 73 bin kişinin verisinin analiz edildiği araştırmanın uluslararası kongrelerde sunulması bekleniyor.