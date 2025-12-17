Şişli'de otomobil yayalara çarptı! 2 ölü, 6 yaralı!

Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde bir otomobil yaya geçidindekilere çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı.

Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde bir otomobil ters yöne girerek ilerledi. Otomobil önce motosiklete ardından yaya geçidindeki yayalara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı.Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.