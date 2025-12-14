Kılık Değişen Hırsız!
Esenyurt'ta kılıktan kılığa giren kadın hırsız, müşteri kılığında gezdiği alışveriş merkezlerinde gözüne kestirdiği iki hemcinsinin, ceplerindeki telefonlarını çaldı. Soğukkanlı hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.
İstanbul Esenyurt'taki alışveriş merkezinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, kılıktan kılığa giren bir kadın hırsız içeride müşteri kılığında gezmeye başladı.
Kadın hırsız, bebekli bir hemcinsini hedef seçti.
AVM'DE KADINLARIN CEP TELEFONLARINI ÇALDI
Kadının ürünlere baktığı sırada, yanına yaklaşan hırsız, kurbanın cebindeki telefonu yavaşça çalarak oradan hızla uzaklaştı.
Farklı bir gün yine AVM'ye gelen kadın hırsız, bu kez bir giyim mağazasındaki ürünleri inceleyen hemcisine yöneldi.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARA YANSIDI
Kadının cebindeki telefonu çalan hırsız, oradan hiçbir şey yokmuş gibi uzaklaştı.
Soğukkanlı hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.
