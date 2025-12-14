Kılık Değişen Hırsız!

İstanbul Esenyurt'taki alışveriş merkezinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, kılıktan kılığa giren bir kadın hırsız içeride müşteri kılığında gezmeye başladı.Kadın hırsız, bebekli bir hemcinsini hedef seçti.Kadının ürünlere baktığı sırada, yanına yaklaşan hırsız, kurbanın cebindeki telefonu yavaşça çalarak oradan hızla uzaklaştı.Farklı bir gün yine AVM'ye gelen kadın hırsız, bu kez bir giyim mağazasındaki ürünleri inceleyen hemcisine yöneldi.Kadının cebindeki telefonu çalan hırsız, oradan hiçbir şey yokmuş gibi uzaklaştı.Soğukkanlı hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.