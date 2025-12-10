Tarsus’ta silahlı saldırıda 1 kişi öldü

Eski Ömerli Mahallesi 1301 sokakta meydana gelen olayda, bir kişinin silahlı saldırıya uğradığını gören çevre sakinlerinin yaptığı ihbarla olay yerine emniyet müdürlüğü ekipleri ve 112 ambulans sevk edildi. Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, silahlı saldırıda sırtından ağır yaralanan Oğuz Balkış'a (50) ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Devlet hastanesine sevk etti. Saldırıda ağır yaralanan Balkış, kaldırıldığı hastanede tüm tıbbi müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.